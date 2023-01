Acteur Edward Norton ontdekt dat hij rechtstreeks afstamt van Pocahontas

De Golden Globe-winnaar, die momenteel te zien is in ‘Glass Onion: A Knives Out Mystery’ op Netflix, trapte het negende seizoen van de populaire show ‘Finding Your Roots’ - letterlijk vertaald ‘Je wortels vinden’- af. Daarin worden beroemdheden en hun voorouders onder de loep genomen. Norton was vooral verrast toen hij vernam dat zijn twaalfde overgrootmoeder niemand minder is dan Pocahontas, die in 1614 trouwde met John Rolfe. Het Disneypersonage dat we allemaal kennen is namelijk gebaseerd op een echte persoon. Pocahontas had een monumentale impact op de geschiedenis doordat ze verbonden was met de koloniale nederzetting van Jamestown in Virginia. Ze stierf vermoedelijk in 1617 aan een ziekte, ze was toen hooguit 21 jaar. “Het doet je beseffen wat een klein stukje van het menselijke verhaal je bent”, reageerde Norton op het nieuws.