Acteur Billy Porter moet noodgedwongen huis verkopen door Hollywood-staking: “Dat is het leven van een artiest”

De acteur kocht het huis op Long Island, New York, in oktober 2020 met zijn ex-man Adam Smith voor 1,4 miljoen dollar (bijna 1,3 miljoen euro). Het heeft een oppervlakte van 4.500 vierkante meter, heeft vier slaapkamers en vijf badkamers en is gebouwd in 1970. Het is het eerste huis dat Billy ooit kocht, vertelde hij in 2021 aan het tijdschrift ‘Condé Nast Traveller’. Voordien woonde hij jarenlang in een appartement in New York.