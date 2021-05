Acteur Billy Porter hield hiv-diagnose 14 jaar geheim: “Ik wilde mijn moeder de schaamte besparen”

CelebritiesActeur Billy Porter (51), bekend van de serie ‘Pose’, heeft hiv. Dat maakte hij bekend in een interview met The Hollywood Reporter. De ster kreeg in 2007 al te horen dat hij de ziekte heeft, maar hield het al die jaren geheim. Voor de buitenwereld, maar ook voor zijn eigen moeder. “De waarheid vertellen is ook een vorm van genezen”, onthult hij nu.

De ster kreeg de diagnose in 2007. “Het ergste jaar van mijn leven”, zegt hij zelf. Niet alleen werd er diabetes type 2 bij hem vastgesteld, hij ging ook failliet. En dan moest de diagnose hiv nog komen. Porter zegt niet wanneer of hoe hij de ziekte opliep, maar vertelt wel dat hij de diagnose per toeval kreeg. “Ik had een puist op m’n kont die steeds groter en harder werd. Na een tijd begon die ook zeer te doen. Ik besloot naar een medisch centrum te gaan en daar vroegen ze of ik een hiv-test wou ondergaan. Ik liet me om de zes maand testen en vond dat het nu het moment was, dus besloot ik de test te ondergaan. De dokter kwam terug en vertelde me dat ik hiv-positief was”, vertelt de acteur.

Groot geheim

De ster hield zijn ziekte 14 jaar lang geheim omdat hij bang was dat hij anders bekeken zou worden in de acteerwereld. Een plek die niet altijd even vriendelijk was voor Porter. In plaats van zijn verhaal te vertellen, verschuilde hij zich achter zijn personage Pray Tell uit de reeks ‘Pose’. Dat personage is ook hiv-positief en was voor de acteur een manier om over zijn ziekte te praten. “Als Pray Tell kon ik alles vertellen wat ik in het echte leven wilde zeggen. Bekijk het als een soort van plaatsvervanger”, zegt Porter.

Ook z’n moeder wist niet van zijn ziekte, hij wilde ook haar die schaamte besparen. Hij vertelt dat z’n familie heel religieus is en dat z’n moeder al genoeg had meegemaakt omdat hij homoseksueel is. Hij wilde niet dat mensen uit haar religieuze kringen ‘ik zei het toch’ zouden zeggen tegen haar. Daarom besloot hij het haar pas te vertellen toen ze op sterven lag, maar gelukkig kwam het niet zover. Op de laatste draaidag van ‘Pose’ vertelde hij het nieuws aan z’n mede-acteurs en zijn moeder. “We waren nog geen twee minuten aan het bellen toen ze vroeg wat er mis was. Ik heb het haar dan gezegd en ze reageerde heel positief. Ze zei dat ik zoiets niet moest achterhouden en dat ze van me hield”, zegt Porter.

Veertien jaar later

De acteur vertelt dat hij tijdens de lockdown veel aan zelfreflectie deed en besloot dat hij z’n schaamte onder ogen moest komen. “Uiteindelijk is de waarheid vertellen het beste pad dat ik kon nemen. Ook dat is een vorm van genezen. Ik heb het m’n moeder verteld en dat was voor mij de grootste hindernis, maar nu die uit de weg is, kan het mij niet schelen wat andere mensen zeggen. Of je steunt me in dit verhaal of je laat me gewoon verder doen.”

Porter geeft ook nog mee dat hij nu gezonder is dan ooit en om de drie maanden naar de dokter gaat. “De waarde van mijn T-cellen is twee keer zo hoog door de medicatie, maar ik ben gezond. Daarom is het nu tijd om dit alles los te laten. Ik zal aan iets anders sterven dan hiv.”

