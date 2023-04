Acteur Barry Humphries, bekend van z'n alter ego Dame Edna, overleden op 89-jarige leeftijd

CelebritiesDe Australische komiek Barry Humphries, die wereldwijd beroemd werd dankzij zijn alter ego Dame Edna, is zaterdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat melden verschillende media, waaronder ‘The Sydney Morning Herald’. Dame Edna was befaamd om haar satire, lila haar en extravagante brillen. Ook had ze een aantal eigen praatprogramma's.

Woensdag raakte al bekend dat de komiek werd opgenomen in het ziekenhuis. Australische media meldden dat Humphries met complicaties kampte na een heupoperatie. Die operatie was nodig na een val in februari. Volgens ‘The Sydney Morning Herald’ stierf de acteur zaterdag in het ziekenhuis in Sydney. De Australische premier Anthony Albanese heeft via sociale media zijn waardering uitgesproken voor de “absoluut unieke” komiek en diens “scala aan personages”. “Maar de helderste ster was altijd Barry zelf”, aldus Albanese. “Moge hij in vrede rusten.”

“Barry bleef zichzelf tot het einde en verloor nooit zijn briljante geest, unieke gevatheid en vrijgevige spirit”, aldus de familie in een verklaring. “Meer dan 70 jaar stond hij op de planken, hij was een entertainer tot op het bot, die tot vorig jaar nog toerde en zelfs nieuwe shows plande die er helaas nooit zullen zijn. De personages die hij creëerde, die miljoenen mensen aan het lachen brachten, blijven voortleven.”

Humphries bedacht Edna Everage in 1955 en veroverde met het personage de hele wereld. In 1974 kende Edna zichzelf de titel 'Dame' toe. Kopstukken uit alle geledingen van de samenleving waren graag te gast in haar talkshows, waar ze het publiek begroette met de woorden ‘Hello possums’. Ook de Britse koningin Elizabeth II had gewondering voor Dame Edna. In 2007 benoemde ze de komiek tot Commandeur in de Orde van het Britse Rijk.

Volledig scherm Acteur Barry Humphries in 2021. © AFP

Daarnaast deed Humphries veel stemmenwerk voor animatiefilms. Zo was hij de vegetarische haai Bruce in de Pixar-klassieker ‘Finding Nemo’ uit 2003. In datzelfde jaar kreeg Dame Edna trouwens een eredoctoraat aan de universiteit van Melbourne. Humphries studeerde daar rechten in de jaren 50, maar haakte af om een carrière als entertainer op te bouwen.

Humphries stierf omringd door zijn naaste familie, onder wie zijn vrouw Lizzie Spender, met wie hij in 1990 in het huwelijksbootje stapte, zijn kinderen Tessa, Emily, Oscar en Rupert en zijn tien kleinkinderen. De man was in totaal viermaal getrouwd.

