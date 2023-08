Acteur Angus Cloud postuum in drie films te zien

Celebrities KIJK. Pijnlijk moment voor Gerard Piqué: bomvolle club roept 'Shakira' wanneer ex-voetballer op podium staat

Gerard Piqué maakte een pijnlijk moment mee in een club in Madrid. De ex-voetballer stond er op het podium om de Kings League te vieren. Dat is een voetbalcompetitie van zeven spelers per team in Barcelona dat werd opgericht door Piqué. Maar het vieren duurde niet lang. De bomvolle club riep verschillende keren ‘Shakira’, de naam van zijn ex. De Spaanse oud-voetballer en de zangeres waren elf jaar lang een koppel en hebben twee kinderen samen. In 2022 gingen ze uit elkaar, volgens Shakira kwam dat door overspel.