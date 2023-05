“Achter de schermen was ze een timide, schuchtere vrouw”: deze BV’s mochten Tina Turner ontmoeten

celebritiesSuperfan Willy Sommers (70) ontmoette Tina Turner toen ze te gast was in ‘Tien om te zien’. Haar dood komt voor hem als een verrassing. “Ik was aan de grond genageld toen ik dat bericht op jullie site las”, klinkt het. “Ik kon dat niet geloven. Ik wist wel dat ze sukkelde met haar gezondheid, maar je hoorde daar niet echt iets van de afgelopen jaren. Dit is een groot verlies voor de muziekwereld.” Ook Natalia heeft gereageerd: “Nobody lives forever. Maar deze vrouw eigenlijk wel”.

De ontmoeting dateert uit de beginjaren van VTM. “Dat was in 1989, voor een opname van ‘Tien om te zien’. De opnames gebeurden toen nog niet in de Manhattan in Leuven, maar wel in het Globe Show Center in Denderleeuw. Op een bepaald moment krijgen wij via Jos van Oosterwijck - de samensteller van ‘Tien om te zien’ het nieuws dat Tina Turner kwam optreden in ons programma. Niemand wilde dat geloven: en wereldster zoals Tina Turner? Dat leek bijna onmogelijk dat die naar onze show zou komen. Maar Jos had dat geregeld via de platenfirma, en ze zou effectief twee liedjes komen zingen.”

“Al moet ik toegeven dat we het lang niet geloofden. Zo was Tina Turner niet komen repeteren. Logisch, dat was een wereldster - en die doen dat niet. Die komen toe, stappen op het podium, doen hun ding en zijn vervolgens weer weg. Toen we aan de opnames wilden beginnen, was Tina nog steeds niet in de buurt. Eerst klonk het ‘dat haar vlucht nog niet geland was’, dan was het ‘dat ze in panne stond op de ring van Brussel’. Onze publieksopwarmer heeft dat toen zo lang mogelijk gerokken, maar uiteindelijk moesten we wel van start gaan. Toen we bijna aan het einde van de show waren, gaf de studiomeester plots hét verlossende teken dat ze er was. Bea (Van der Maat, met wie Willy toen presenteerde, red.) en ik mochten haar aankondigen. Ze heeft toen gezongen, en nadien mochten we haar elk twee vragen stellen. Ik weet niet exact meer wat ik haar gevraagd heb, maar ik herinner me wel hoezeer ik onder de indruk was. Tina Turner: dat was indertijd mijn idool. Zo’n geweldige zangeres, en ze was die avond ook nog eens ontzettend sexy gekleed. Tina had een uitdagende outfit aan, en haar hele lichaam blonk. Ze had zich ingesmeerd met olie, en die had een speciale geur. Ik zal dat nooit vergeten. En er zijn ook foto’s om me an dat moment te herinneren.”

“Je moet je dat voorstellen: je bent superfan, staat plots naast die persoon én mag ook nog eens met haar praten”, lacht Willy. “Ik dacht écht eventjes dat ik droomde. Tot ik in mijn wang kneep, en besefte dat het écht was. Of ik nadien nog tijd had om met haar te praten? Dat niet. Meteen na de opnames moest ze weer de auto in, naar de luchthaven. Waarschijnlijk zat ze in een Europese tournee. Althans: dat vermoed ik. Anders doe je zoiets niet. Maar goed: dat korte praatje met Tina Turner was wel een van de grootste stressmomenten van mijn leven. En we hebben tijdens ‘Tien Om Te Zien’ nochtans behoorlijk wat wereldsterren over de vloer gehad: Elton John, The Bee Gees, Bryan Adams, Lionel Richie, Spice Girls, ...”

Enorm voorbeeld

Zangeres Natalia reageerde bij Radio 2 op het overlijden van Tina Turner. “Ik doe dit normaal nooit. Ik word wel vaker opgebeld wanneer er grote sterren ons verlaten. En dan denk ik: ‘wat moet ik zeggen, ik ken die mensen niet? Maar voor Tina Turner maak ik een uitzondering. Het moet wel nog even doordringen”, aldus Natalia. “Ze was 83 jaar... Nobody lives forever. Maar deze vrouw eigenlijk wel. Ze heeft een enorme geschiedenis geschreven en was een enorm voorbeeld, een moeder - niet alleen voor haar eigen kinderen - maar voor velen.” Zelf zag ze de wereldster twee keer live optreden. “Ik kreeg ‘gastenkaarten’, waardoor we op de eerste rij zaten. Dan heb ik toch een paar momentjes met haar gehad, maar heb nooit een echt gesprek met haar gehad.” Natalia onthult verder dat ze pas écht fan werd, toen ze in het begin van haar zangcarrière na een optreden door een dronken man werd aangesproken. “Hij kwam naar mij toe en brulde: ‘jij moet nummers van Tina Turner zingen’. Waarna ik mij ben gaan verdiepen in die vrouw. Ik vond haar meteen een ongelooflijk figuur.” Het nummer dat er voor haar bovenuit steekt? “Steamy Windows, maar natuurlijk ook wel ‘Nutbush City Limits’ en ‘The Best’.”

Volledig scherm Tina Turner in 'Wedden Dat' met een gouden CD overhandigd door Koen Wauters © Gary Breyssem N1371

Vrouw zonder kapsones

HLN-journalist Mark Coenegracht (65) heeft Tina Turner meermaals mogen ontmoeten in zijn carrière. “De eerste keer in 1989, in de beginjaren van ‘Tien om te zien’, toen er nog grote muziekvedetten langskwamen. Toen kwam ze helemaal afgezakt naar Denderleeuw, waar de show toen opgenomen werd. Daarna in 1996, toen ze ‘Golden Eye’ kwam zingen op het ‘Gala van het Gouden Oog’ in Oostende, en ze is ook eens te gast geweest op een verjaardagsgala van VTM.” Hij ontmoette haar ook backstage tijdens een optreden in het Nederlandse Hilversum. “Wat toen heel hard opviel, was dat het podiumbeest uit de zaal achter de schermen veranderde in een timide, schuchtere vrouw, die amper opviel. Ze moest bijna bij de hand genomen worden en zo van locatie naar locatie geleid worden. Ze babbelde ook amper en gaf ook helemaal niet graag interviews. Die werden altijd tot het absolute minimum beperkt.”

“Ze was een vrouw zonder kapsones, maar tegelijk straalde ze wel het charisma van een wereldster uit. En zo werd ze ook behandeld. Het gala van VTM stond helemaal in het teken van haar aankomst en optreden, en dat werd door een goed geoliede machine geregeld. Ze kwam de zaal binnen, zong haar nummer en wég was ze. Dat heb je natuurlijk met vedetten van dat kaliber.”

Coenegracht bewonderde ook haar professionaliteit. “Ik heb ooit de kans gekregen om in het geniep de voorbereidingen van een van haar wereldtournees te volgen in het Sportpaleis. Ik werd toen door security binnengeloodst in de catacomben van het gebouw, waarna ik me verstopte in een hoekje op de allerhoogste verdieping. Ze oefende toen voor een lege zaal, maar het was alsof je een live concert meemaakte. Ze zong alsof er publiek zat, compleet met bindteksten en applauspauzes. Het was fantastisch.”

“Ik denk dat je het belang van Tina voor de muziekwereld niet kan onderschatten, en dan vooral wat ze betekend heeft voor vrouwelijke artiesten. Zij was de voorloper van de Beyoncés van vandaag, en zorgde ervoor dat vrouwen au serieux genomen werden en niet meer gezien werden als tweederangsfiguren. Ze begon als het hulpje van Ike. Als je dan ziet waar ze geëindigd is, dat is onwaarschijnlijk.”

Volledig scherm Tina Turner in het Sportpaleis in Antwerpen op 22 januari 2009 © Photo News

Sportpaleis

In 2009 vierde Tina Turner ‘50 jaar carrière’ in het Sportpaleis en ook voordien was ze er regelmatig te gast. Tina Turner hield van het Sportpaleis en die liefde was wederzijds. “Over zo’n dame kan je enkel in clichés spreken,” aldus CEO Jan Van Esbroeck. “Ik heb haar nooit persoonlijk gesproken, maar had natuurlijk altijd een goed contact met haar vaste gitarist John Miles.” Die laatste gaf zelf uitzonderlijk verstek voor ‘The Night Of The Proms’ tijdens een wereldtournee met de wereldster. Een zeldzame keer dat zijn ‘Music’ niet in het Sportpaleis weerklonk. Maar Van Esbroeck herinnert zich haar wel nog om iets anders. “Ik weet dat ze ooit in de Elisabethzaal in Antwerpen stond (1978 red.) en buiten haar stemvolume en -bereik, denk ik wel dat zij de artieste is die voor veel vrouwelijke zangeressen in dat genre het pad heeft geëffend.”

