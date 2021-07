“Achter de schermen was ik een hoopje ellende”: ‘American Beauty’ Mena Suvari getuigt over seksueel misbruik en drugsverslavingen

“Bijna mijn hele leven lang heb ik me weerzinwekkend en beschaamd gevoeld over wat er met me gebeurd was, en om wat ik mezelf had laten doen. Maar op een dag stopte ik. Ik stopte met weglopen en keek naar mezelf. Naar de pijn. Wat ik zag, was dat ik klaar was om het allemaal achter me te laten en te genezen.” Het zijn de woorden die Mena Suvari neergeschreven heeft in haar kersverse memoires ‘The Great Place’. De actrice werd razend populair door haar rollen in ‘American Beauty' en ‘American Pie’, maar achter de schermen was haar leven minder rooskleurig.