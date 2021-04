Achter de schermen bij Raya, de exclusieve dating-app voor celebs: “Sommige acteurs gedragen zich als halfgoden”

Cara Delevingne, Khloé Kardashian, Emilia Clarke, Amy Schumer, Kelly Osbourne, Drew Barrymore, Joe Jonas, Jesse Johnson (de broer van Dakota), Harry Styles, Channing Tatum, Owen Wilson... Het lijstje met celebs die al gespot werden op dating-app Raya is best indrukwekkend. Maar helaas, wie gehoopt had op die manier misschien wel Kim Kardashian of Kanye West te ontmoeten, is eraan voor de moeite. Amper 10.000 mensen mogen tegelijk de app gebruiken, en er zijn nog 100.000 wachtenden. Wie het toch aandurft om in de wachtrij te gaan staan, beschikt maar beter over goede papieren, of beter gezegd: geldbriefjes. Want van alle gegadigden wordt amper acht procent daadwerkelijk toegelaten tot de app. Een comité van liefst 500 mensen beslist immers over je toelating. Daarbij wordt niet zozeer naar je uiterlijk gekeken, maar wel naar je beroep, en of je ‘invloedrijk’ genoeg bent. Je hoeft dus niet per se een filmster of populaire zanger te zijn, al kan je ze beter wel persoonlijk kennen. Zoals het hoort in Hollywood, geraak je met vriendjespolitiek immers overal sneller binnen, en dat is voor Raya niet anders. Hoe dan ook, wie uiteindelijk de magische Raya-wereld mag betreden, moet zich meteen ook aan enkele belangrijke regels houden. De eerste en belangrijkste is: over Raya wordt niet gepraat. Wie screenshots neemt van een sappige conversatie met een bekend persoon of dat gesprek deelt, vliegt er onverbiddelijk uit.