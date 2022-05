ABBA voor het eerst in 36 jaar nog eens samen gefotografeerd op de rode loper

CelebritiesBjorn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson en Agnetha Faltskog zijn nog eens samen gefotografeerd op de rode loper. Het viertal zakte af naar Londen voor de première van hun ABBA Voyage-concert in de gloednieuwe ABBA Arena in het Queen Elizabeth Olympic Park. Het was ondertussen al 36 jaar geleden dat de vier groepsleden nog eens samen in het openbaar verschenen zijn.

Het viertal zou de show enkele dagen geleden ook al zelf gezien hebben. “We zaten ergens achteraan in de duisternis, dus niemand heeft ons gezien”, aldus Bjorn. “Het was ongelooflijk.” Ulvaeus gaf ook nog toe dat het het voor hem best emotioneel was om zijn jongere zelf te zien in de show.

ABBA Voyage

In september vorig jaar kwam ABBA voor het eerst in 40 jaar met een nieuw album naar buiten. Via een livestream deden de groepsleden hun project ‘ABBA Voyage’ uit de doeken. Uiteindelijk heeft de groep ‘Voyage’ op vijf november officieel uitgebracht. Maar liefst veertig jaar na de release van hun laatste album ‘The Visitors’. Daarnaast werd er destijds ook meteen een nieuw concert aangekondigd.

Agnetha, Björn, Benny en Anni-Frid zouden wel niet zelf op het podium te zien zijn, maar als zogenaamde ABBA-tars, digitale versies van de muzikanten. “Wat je gaat zien als je naar dit concert komt? Wij”, verzekerde Benny. Het concert zal op 27 mei 2022 plaatsvinden in Londen, in een speciaal daarvoor ontworpen arena. “Björn en ik waren drie jaar geleden in Londen. Ik zei: ‘Denk je dat het slim is om hiermee op tournee te gaan?’ Want het is zo ongelofelijk ingewikkeld”, zei Benny. “Dus ik zei: ‘Waarom doen we het niet hier?’ ‘Maar er is geen arena’, zei hij. Dus zei ik: dan maken we er zelf één.” Het optreden zal zo’n 1,5 uur duren, en er zullen 22 nummers gespeeld worden.

ABBA ging in 1982 uit elkaar. Hun laatste optreden kwam er in 1986 en werd uitgezonden op de Zweedse televisie. Dit is meteen ook de laatste keer dat de vier groepsleden samen in het openbaar zijn verschenen.

