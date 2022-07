ABBA-lid Björn Ulvaeus stelt 28 jaar jongere vriendin voor

CelebritiesBjörn Ulvaeus (77), bekend van de hitmachine ABBA, is weer gelukkig in de liefde. De Zweedse muzikant verscheen op een première aan de zijde van z'n nieuwe vriendin, de 28 jaar jongere Christina Sas (49). Vijf maanden geleden kondigde Ulvaeus nog z’n scheiding aan met echtgenote Lena.

Fier als een gieter poseerde het ABBA-lid op de rode loper van de musical ‘Pippi at the Circus’ in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Voor het oog van de verzamelde pers verscheen hij aan de zijde van Christina Sas, manager bij Universal Music Group. De twee leerden elkaar kennen tijdens de release van ABBA’s meest recente album ‘Voyage’ in Duitsland.

“Dit is mijn nieuwe partner”, aldus de muzikant. “We zijn al een tijdje aan het daten en ik wilde haar graag meenemen naar dit event. Het is de eerste keer dat we samen in het openbaar uitgaan.” Hoelang de twee exact een stel vormen, is niet duidelijk.

De nieuwe relatie volgt in elk geval snel op de relatiebreuk die Ulvaeus in februari van dit jaar bekendmaakte. De muzikant liet toen weten dat z'n echtgenote Lena en hijzelf een andere weg uitgingen, na een huwelijk van 41 jaar. Björn en Lena trouwden in 1981 en hebben samen twee dochters. Ulvaes was eerder getrouwd met zijn ABBA-collega Agnetha Fältskog. De artiesten, die samen twee kinderen kregen, scheidden in 1980 na een huwelijk van acht jaar.

