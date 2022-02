Aaron Rodgers en Shailene Woodley uit elkaar na een verloving van een jaar

Maar het was niet alleen maar rozengeur en manenschijn in hun relatie. Rodgers kreeg in november 2021 heel wat kritiek over zich heen toen bekend werd dat hij positief testte op het coronavirus. In augustus vorig jaar had hij nog verteld dat hij “geïmmuniseerd” was toen hem werd gevraagd of hij al dan niet was gevaccineerd. In november bevestigde hij toen dat hij zich niet had laten vaccineren. Woodley en Rodgers vertelden eind januari nog dat ze hun politieke overtuigingen geen invloed lieten spelen in hun relatie en dat ze er de voorkeur aan gaven om “het eens te zijn dat je het oneens bent” met elkaar. Of hun verschil in denkwijze over bepaalde zaken nu toch de oorzaak is van hun breuk, is niet bekend.