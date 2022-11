Aaron Carter miste dag voor zijn overlijden nog een therapiesessie

Bekijk ook: zanger Aaron Carter op 34-jarige leeftijd overleden.

Volgens bronnen had Carter op vrijdag, een dag voor het nieuws van zijn overlijden bekendgemaakt werd, een online therapiesessie moeten volgen. Een insider beweert dat de zanger in therapie was gegaan nadat hij een ‘deal’ gesloten had met zijn verloofde. Als hij zich liet behandelen, mocht hij in ruil zijn zoon Prince vaker zien.

In bad

“Normaal gezien stond er op vrijdag nog een online sessie gepland”, klinkt het nu bij de Amerikaanse entertainmentwebsite ‘TMZ’. “De zanger heeft zijn gezicht niet laten zien. Toen de instelling probeerde om Melanie te bereiken, kregen ze het vreselijke nieuws te horen.” Of Aaron Carter al overleden was op het moment van zijn afspraak is momenteel nog niet bekend. Al is de kans volgens sommigen heel reëel.

Het lichaam van Aaron Carter werd zaterdag ontdekt in zijn huis in Californië. Agenten kregen op 5 november een oproep van één van zijn medewerkers. Deze laatste zou het levenloze lichaam van de zanger in bad gevonden hebben.

