Aaron Carter en ex-verloofde voor de tweede keer uit elkaar, politie en kinderbescherming aan zijn deur

CelebritiesAaron Carter (34) en Melanie Martin (29) hebben het woensdag opnieuw uitgemaakt. De breuk komt er nadat Martin en Carter in december hun relatie opnieuw een kans gaven, nadat ze uit elkaar waren gegaan vlak na de geboorte van hun zoon Prince in november 2021. Sindsdien is de situatie alleen maar woeliger geworden want de politie en kinderbescherming stonden blijkbaar aan zijn deur. En daar kan hij niet mee lachen.

De zanger kondigde woensdag op Twitter de breuk aan en vroeg om privacy. Nogal tegenstrijdig gezien hij daarna zowat alles wat in zijn hoofd opkwam op het platform gooide. “Mijn relatie is op een punt gekomen dat we uit elkaar moeten gaan. Respecteer alstublieft mijn privacy op dit moment. Dank u”, twitterde Carter.

In een tweede bericht, een paar minuten later geplaatst, vertelde hij dat hij vertrouwensproblemen had en dat hij niet van plan is om snel een relatie aan te gaan: “Ik heb geen intenties om binnenkort een relatie te hebben. Ik ben te getekend en ik kan geen enkele vrouw vertrouwen. Dus ik ga mijn ziel en mijn hart op dit moment beschermen,” schreef hij.

De breuk komt nadat Martin en Carter in december hun relatie verzoenden, nadat ze uit elkaar waren gegaan na de geboorte van hun zoon Prince in november 2021. Het nu ex-koppel ging aanvankelijk een week na de geboorte van Prince, nu 3 maanden oud, uit elkaar. Carter zei toen dat hij zich “bedrogen” voelde, zinspelend op “een zeer grote leugen” tussen Martin en Carter’s tweelingzus Angel. De verzoening van het stel in december kwam nadat Martin zich publiekelijk op haar Instagram Story verontschuldigde bij Carter voor het contact met zijn zus.

Angel vroeg een contactverbod aan nadat hun broer Nick Carter (van de Backstreet Boys, red.) het eerst deed. Nick zou door Aaron met de dood zijn bedreigd: “Gezien Aaron’s toenemende zorgwekkende gedrag en zijn recentelijke bekentenis dat hij met de gedachte speelt om mijn zwangere vrouw en ongeboren kind te vermoorden, hadden wij geen andere keus dan harde maatregelen te treffen. Wij houden van onze broer en hopen oprecht dat hij de juiste behandeling krijgt voordat hij zichzelf of iemand anders iets aandoet”, aldus Nick.

Volledig scherm Aaron Carter en zijn ex-verloofde Melanie Martin en hun baby © Instagram

Op donderdagavond deelde Carter een filmpje op zijn Instagram, dat ondertussen verwijderd is, waarop te zien is dat iemand van de kinderbescherming, begeleid door twee agenten, polshoogte komt nemen bij de zanger. Vervolgens postte Carter ook een video waarin te zien is hoe zijn ex Martin met een mes in het huis rondloopt. In het bijschrift bij de video beschreef hij Martin als een mishandelaar en een leugenaar. Bovendien beweerde hij ook dat zij hem zou hebben bedrogen en mentaal onstabiel is.

Verder haalt Carter in zijn post ook nog uit naar de kinderbescherming omdat die naar zijn drugsgebruik zouden hebben gevraagd. Hij kan er ook niet mee lachen dat een van de agenten hem per ongeluk Nick noemde, de naam van zijn oudere broer waar hij dus niet goed mee overeenkomt.

