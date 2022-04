Aanzoek in bad en een ring van 5 miljoen: alle details over de verloving van Jennifer Lopez en Ben Affleck

CelebritiesEerder deze week raakte bekend dat Jennifer Lopez (52) en Ben Affleck (49) voor de tweede keer verloofd zijn. In haar nieuwsbrief, ‘On the JLo’ deelt de zangeres nu meer details over het bijzondere moment waarin Ben voor haar op één knie ging. “Het gebeurt niet vaak dat je een tweede kans op ware liefde krijgt.”

Soms zijn de meest eenvoudige dingen ook de mooiste, moet Ben Affleck gedacht hebben. En dus huurde hij geen imposante locatie af voor z'n huwelijksaanzoek, maar stelde hij de vraag simpelweg thuis, toen Jennifer Lopez in haar bubbelbad zat - naar eigen zeggen haar favoriete plek op aarde. Dat vertelde de zangeres in een filmpje in haar nieuwsbrief, ‘On the JLo’. “Het was compleet onverwacht”, klonk het bij een stralende Jennifer. “Mijn prachtige lief kwam binnen en ging op één knie zitten. Hij zei een paar dingen die ik nooit zal vergeten en haalde toen een ring boven om me ten huwelijk te vragen. Het was perfect. Ik keek in z'n ogen en moest tegelijkertijd huilen en lachen”, vervolgde ze. “Ik moest echt mijn best doen om te beseffen dat dit opnieuw gebeurde, na twintig jaar. Ik was sprakeloos. Dus zei hij: ‘Is dat een ja?’ Ik antwoordde: ‘Ja! Natuurlijk is het een ja.”

“Ik kon niet stoppen met glimlachen, terwijl er tranen over mijn gezicht liepen”, klonk het verder. “Ik was zo ongelofelijk gelukkig. Het was helemaal niets bijzonder, maar het was het meest romantische dat ik me kon inbeelden. Gewoon, een rustige zaterdagavond thuis, waar twee mensen elkaar beloofden om er altijd voor elkaar te zijn.” In het filmpje voegde ze eraan toe: “Het betekent zoveel wanneer iemand écht aan je denkt, van je houdt en je ziet. Ik heb zoveel geluk. Het gebeurt niet vaak dat je een tweede kans op ware liefde krijgt.”

Favoriete kleur

Jennifer had het ook over de opvallende ring die ze van Ben kreeg, een groene diamant van zo’n 8,5 karaat. Een zeldzame diamant, waarvan de waarde op minstens 5 miljoen dollar geschat wordt, al kan dat oplopen tot 10 miljoen dollar, afhankelijk van de kwaliteit van de steen. “Het is mijn favoriete kleur en een kleur die me geluk brengt”, vertelde de zangeres. “Uiteraard gaat het me nu voor altijd geluk blijven brengen.”

Leuk detail: het filmpje werd gemaakt door Ben zelf. Dat bleek toen Jennifer recht in de camera keek en ‘Ik houd van je’ zei. Daarop fluisterde Ben van achter de camera ‘Ik houd ook van jou’. Met deze nieuwe verloving brouwen de twee beroemdheden een nieuw hoofdstuk aan hun romance. De twee vormden jaren geleden al een koppel, van 2002 tot 2004. Ze waren toen ook verloofd, maar door de aanhoudende media-aandacht gingen ze uit elkaar voor ze in het huwelijksbootje konden stappen. Daar komt nu mogelijk dus verandering in.

