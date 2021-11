Aanklagers willen zaak tegen Bill Cosby heropenen

Celebrities “Hij droeg een wapen tijdens de seks”: dit gebeurde er dusver op het proces tegen R. Kelly

Meer dan twee weken is het proces tegen R. Kelly (54) al bezig en daarmee zijn we zo ongeveer op de helft. We vatten de belangrijkste getuigenissen voor u samen - over omkoping van een ambtenaar, seks met een wapen op je gericht, besmettingen met herpes en het misbruik van een minderjarige jongen. En, ook belangrijk, we kijken naar het netwerk van medewerkers die het misbruik mogelijk maakten. “R. Kelly had nooit een lange periode kunnen doen wat hij deed, zonder dat er mensen waren die dingen voor hem regelden en hem steunden.”

6 september