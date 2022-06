Aanklager wil dat Ghislaine Maxwell voor 55 jaar de cel in gaat

CelebritiesGhislaine Maxwell (60), de vriendin en rechterhand van kindermisbruiker Jeffrey Epstein, werd in december veroordeeld voor mensenhandel en het rekruteren en uitbuiten van jonge meisjes voor seks. De rechter moet nog beslissen over de strafmaat. Volgens haar advocaten zou Ghislaine niet meer dan 5 jaar in de cel mogen zitten, maar de aanklager denkt daar natuurlijk helemaal anders over.

Dat blijkt uit officiële documenten die werden ingediend bij de rechtbank. De aanklagers vinden dat er genoeg bewijslast is om Maxwell voor 55 jaar achter de tralies te doen verdwijnen. Volgens hen zou de partner en handlanger van Jeffrey Epstein minimum 30 jaar gevangenisstraf moeten krijgen, maar liefst meer. “Ze speelde een belangrijke rol in het netwerk van Jeffrey Epstein. Zij was het die meisjes voor hem rekruteerde, manipuleerde en misbruikte. Dat terwijl zij daarvoor een luxeleven in ruil kreeg. Ze liet haar slachtoffers achter met serieuze mentale en fysieke trauma’s. Die schade kan nooit meer ongedaan gemaakt worden, maar Ghislaine kan er wel voor boeten, en dat verdient ze ook”, zo schrijven de aanklagers aan de rechter. “We vragen enkel om een rechtvaardige straf, die de ernst van haar daden reflecteert.”

“Bovendien willen we aankaarten van Ghislaine Maxwell nooit schuld heeft toegegeven of berouw heeft getoond”, klinkt het verder nog. “Daarnaast klaagt ze over haar behandeling in de gevangenis, terwijl ze nu al een betere behandeling krijgt dan de gemiddelde gevangene. Het is niet meer dan logisch dat een vrouw die zoveel luxe gewoon is klaagt over een leven in hechtenis, maar dat betekent niet dat ze daar strafvermindering voor moet krijgen, zoals zij vraagt.”

Ze zien Maxwell als een dader die even schuldig is als Epstein zelf. “Ze was een volwassen persoon die haar eigen beslissingen heeft gemaakt en heel goed wist waarmee ze bezig was. Ze maakte de keuze om verschillende minderjarige meisjes seksueel uit te buiten. Ze koos ervoor om jarenlang met Epstein samen te spannen en zijn partner in crime te zijn.”

Wanner het verdict precies zal vallen, is nog niet bekend.

