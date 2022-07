Aanklacht tegen Bob Dylan om seksueel misbruik ingetrokken

Celebrities Bob Dylan aange­klaagd wegens seksueel misbruik van twaalfja­rig meisje

Bob Dylan (80) is aangeklaagd wegens seksueel misbruik. De zanger zou in 1965 een 12-jarig meisje hebben gedrogeerd met alcohol en drugs, waarna hij haar zou hebben mishandeld en misbruikt. Dat meldt entertainmentwebsite Page Six op basis van rechtbankdocumenten. Een woordvoerder van Dylan laat in een persverklaring weten dat de zanger de beschuldigingen ontkent.

