‘A Room with a View’-acteur Julian Sands wordt al zes dagen vermist na wandeling in de bergen

De Britse acteur verdween vrijdag tijdens een wandeling in de bergen. Een woordvoerder van de plaatselijke politie bevestigde dat er een zoektocht naar Sands gestart was, maar dat de zoektocht zaterdagavond werd stopgezet wegens hevige stormen in het gebied, met risico op lawines. De weersituatie was zo instabiel dat niemand naar boven mocht klimmen. Daarom schakelden de hulpdiensten over op zoektochten met helikopters en drones.

Julian zou een ervaren wandelaar en klimmer zijn, maar zijn omgeving maakt zich veel zorgen. “Hij heeft allerlei soorten bergen beklommen. Hij is die man die weggaat en dingen doet: de dingen waar we thuis allemaal over dromen. Hij heeft het allemaal gedaan”, vertelde Sands goede vriend en filmproducent Cassian Elwes aan ‘The Sun’. “Hij is een avonturier, en daarom houden we van hem. Hij is een ervaren klimmer en heeft al over de hele wereld bergen beklommen." De verdwijning van de acteur baart Elwes dan ook erge zorgen. “We zijn in shock. Een van onze gemeenschappelijke vrienden belde me vrijdag om te zeggen dat ze zijn auto gevonden hadden, maar niets meer van hem gehoord hadden. De auto stond nog altijd op de parkeerplaats. Voor zover we weten is hij alleen gaan wandelen”, klonk het. “We bidden voor een positieve uitkomst, ook al weten we dat de situatie heel erg is.”