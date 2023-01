A$AP Rocky trots op vriendin Rihanna en hun zoontje: “Ik ben in de hemel”

CELEBRITIESIn mei 2022 zijn Rihanna (34) en A$AP Rocky (34) trotse ouders geworden van een zoontje. En het leven als een vader bevalt de Amerikaanse rapper wel. In een exclusief interview met Zane Lowe praat hij openhartig over het vaderschap, zijn carrière en hoe trots hij is op zijn vriendin. “Ik ben zeer gelukkig”, klinkt het.

“Ik kan het niet goed uitleggen. Ik kom elke dag thuis en ik ben in de hemel. Ik ben zo dankbaar", vertelt Rakim Nakache Mayers, beter bekend als A$AP Rocky. De Amerikaanse rapper glundert van geluk sinds hij een vader is. En zijn nieuwe ouderlijke rol zorgt ook voor nieuwe perspectieven in zijn dagelijkse carrière. “Ik heb nu meer energie om na te denken en creatief te zijn. Dat komt omdat ik anders naar dingen kijk sinds ik een vader ben. En het helpt om thuis te komen bij mijn gezin en baby.” De naam van hun zoontje heeft het koppel nog niet bekendgemaakt aan de wereld.

Ook partner Rihanna heeft zich in het verleden al meermaals uitgesproken over haar rol als ouder. “Het is de meeste liefde die ik ooit heb gekend. Ik kan het niet omschrijven. Het is nieuw en fascinerend. Elke stap, elke gezichtsuitdrukking, elke nieuwe mijlpaal... Ik hou ervan. Wat je ook doet of voelt, als hij naar je lacht, doen al je problemen er even niet meer toe. Het is het beste”, verklapte ze eerder aan ‘Mirror’.

Trots op Rihanna

A$AP Rocky is niet alleen trots op zijn zoon, maar ook op zijn vriendin. Rihanna is namelijk na een pauze van vijf jaar bezig aan haar muzikale comeback. In oktober 2022 bracht ze haar nieuwste single ‘Lift Me Up’ voor de Marvelfilm ‘Black Panther: Wakanda Forever’ uit. En in februari neemt ze de halftimeshow op de Super Bowl voor haar rekening. Iets waar de Amerikaanse rapper erg naar uitkijkt. “Ik ben zeer gelukkig. Dit is ongelofelijk”, vertelt hij. “Ik ben zo blij dat mijn dame weer muziek maakt. Ik ben nog nooit zo enthousiast geweest.”

A$AP Rocky zelf heeft bijna even lang stilgezeten in zijn muzikale carrière als zijn geliefde. Zijn laatste album, ‘Testing’, dateert alweer van 2018. Maar ook hij is - net zoals Rihanna - bezig aan een grote comeback. Afgelopen woensdag bracht hij zijn nieuwe single ‘Same Problems’ uit. En momenteel is hij volop bezig aan zijn nieuwe studioalbum.

