A$AP Rocky springt over hek en duwt per ongeluk fan (al lijkt die dat niet erg te vinden)

Celebrities James Corden stopt met ‘The Late Late Show’: wegens heimwee of is er meer aan de hand? “Wil nooit meer met hem samenwer­ken”

“Het is tijd om naar huis te gaan.” Met die woorden viel donderdagavond het doek over de iconische ‘The Late Late Show’ met James Corden aan boord (44). Naar eigen zeggen mist de Brit zijn thuisland zo hard dat hij een bonus van acht cijfers afsloeg om te blijven. Maar is dat de enige reden voor zijn vertrek? Corden kreeg de laatste jaren immers behoorlijk wat kritiek over zich heen, en dan vooral over zijn veelbesproken divagedrag. “Hij begon als een gek te schreeuwen.”