A$AP Rocky pleit onschuldig in rechtszaak rond schietpartij

Celebrities Bende volgt Mariah Carey op sociale media en breken in wanneer ze niet thuis is

De politie van Sandy Spring in de Amerikaanse staat Georgia heeft een onderzoek gestart nadat er is ingebroken in het huis van Mariah Carey (53). De zangeres kocht het huis in 2021, maar de laatste maanden wordt er in Sandy Spring meer en meer ingebroken. De diensten gaan ervan uit dat het gaat om een bende die bekende mensen als doelwit neemt. Ze volgen hen op sociale media en slaan toe wanneer de sterren niet thuis zijn.

17 augustus