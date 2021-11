9-jarige bezoeker Astroworld nog altijd in coma, ouders klagen Travis Scott aan

In de aanklacht, in handen van New York Post, vertelt de familie dat Ezra hersenbeschadiging heeft opgelopen en er ook problemen zijn met zijn longen, lever en nieren.

De jongen was op het festival met zijn vader Treston, die eerder op de site van een online geldinzamelingsactie voor het gezin omschreef wat er met hen is gebeurd die avond. ‘Ik had mijn zoon op mijn schouders zitten, we wachtten op het optreden van Drake. Opeens kwam ik in de verdringing. Ik kon niet meer ademen en raakte buiten westen. Toen ik weer bijkwam, was ik mijn zoon kwijt.’

In de nieuwe rechtbankpapieren stelt de familie dat Ezra op dat moment al ‘bijna doodgetrapt was door andere concertbezoekers’. Ze beschuldigen organisatoren Live Nation en ScoreMore, evenementenlocatie NRG Park, Travis Scott en zijn platenlabel Cactus Jack ervan hun plicht om te zorgen voor de veiligheid van de bezoekers ‘gigantisch verzaakt’ te hebben.

Scott hoorde het pas op afterparty

Travis Scott hoorde pas op een afterparty van het festival dat er doden waren gevallen, meldt het doorgaans goed ingevoerde TMZ. Hij was op het feestje met Drake, een verrassingsact tijdens het optreden van Scott, die het festival had afgesloten. Eerder al lieten beide rappers weten dat ze vanaf het podium niet hadden gezien of gemerkt dat het uit de hand liep op het festivalterrein. Daar ontstond om nog altijd onduidelijke redenen gedrang, waarbij acht personen om het leven kwamen. Nog eens 25 mensen raakten gewond.

Een insider vertelt aan TMZ dat niemand van het festival of bij de autoriteiten Scott had ingelicht over het drama. Daarom is hij na zijn optreden gewoon vertrokken naar een restaurant, waar Drake een afterparty voor hem had georganiseerd. De rapper, die eigenlijk Jacques Webster heet, en collega Drake werden volgens de bron op het feestje ingelicht, en zijn toen onmiddellijk vertrokken.

