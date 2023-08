9-jarig zoontje van Simon Cowell wil auditie doen voor ‘Britain’s Got Talent’: “Dit wordt een marteling”

Simon Cowell is al jaar en dag een van de vaste juryleden in programma’s als ‘Britain’s Got Talent' en ‘America’s Got Talent’. Maar nu hij stilletjesaan de pensioengerechtigde leeftijd nadert, denkt hij al wel eens na over opvolging. Die heeft hij gevonden in z'n zoontje Eric, vertelt hij aan Daily Mail. “Geloof me, ik ben hem aan het trainen”, glimlacht Cowell. “Hij kijkt alle shows met me voor ze op antenne gaan. Ik vraag hem niets, maar ik kijk naar z'n reactie. Kinderen liegen namelijk niet. Als ze het saai vinden, dan is dat zo. Net zoals wanneer ze interesse in iets tonen. Dat heeft me eigenlijk echt geholpen. Ik hoop dat hij uiteindelijk zal gaan doen wat ik doe.”