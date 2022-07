88 miljoen euro op spaarboekje, 16 miljoen verkochte platen en miljoenenlief: Harry Styles is recordhouder op alle vlakken

Meer dan 7 miljoen euro aan platen in 7 dagen

Recordhouder in het Guinness Book of World Records dankzij ‘As it was’ en vanavond live voor uw neus geserveerd in het Sportpaleis. Het nummer kwam in april uit en werd meer dan 16 miljoen keer gestreamd in amper 24 uur tijd - intussen heeft het de kaap van 857 miljoen overschreden. Harry behaalde daarmee het hoogste streamingrecord ooit. En daarmee moest het hoogtepunt nog komen. Was ‘As it was’ een voorsmaakje van zijn derde album ‘Harry’s House’, stootte hij bij de release van die plaat in mei The Beatles van de troon. Meteen bereikten vier nummers van dat album, ‘As it was’, ‘Late night talking’, ‘Music for a sushi restaurant’ en ‘Matilda’ de top 10 van de Hot 100 van het Amerikaanse Billboard. Dat maakt Harry Styles de eerste Britse solo-artiest ooit die daarin slaagt. Enkel The Beatles deden hetzelfde in 1964, maar dan in groep.