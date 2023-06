82-jarige ‘Harry Potter’-ster poseert naakt voor Britse ‘Vogue’ ondanks onzekerheden: “Ik haat mijn lichaam”

CELEBRITIESMiriam Margolyes (82) schittert volgende maand op de cover van de jaarlijkse Pride-editie van het Britse ‘Vogue’. De actrice, die professor Stronk speelde in ‘Harry Potter', gaat voor de gelegenheid volledig uit de kleren. Ze geeft zichzelf niet alleen bloot voor de foto’s, maar ook in het interview. Daarin vertelt het LGBTQ+-icoon openhartig over haar onzekerheden, blikt ze terug op het moment dat ze uit de kast kwam en onthult ze dat ze een hartoperatie moet ondergaan.

De 82-jarige actrice laat weinig aan de verbeelding over in de oogverblindende foto’s voor het Britse ‘Vogue’. Enkel een paar taartjes bedekken haar borsten. Ondanks de zelfverzekerde kiekjes, geeft Margolyes toe dat ze moeite heeft om haar lichaam te accepteren. “Ik haat mijn lichaam”, vertelt ze aan het modeblad. “Ik haat mijn grote borsten, mijn hangende buik en mijn kleine benen. Ik ben er allesbehalve blij mee, maar ik maak er gewoon het beste van.”

Het helpt echter niet dat ze ook al een dagje ouder wordt. In het interview onthult de actrice dat ze binnenkort onder het mes moet. “Ik moet een hartoperatie ondergaan om een stent te laten plaatsen. Maar de operatie schrikt mij niet af", klinkt het. Toch denkt Margolyes regelmatig aan de dood. “Als je jong bent, denk je daar nooit over na. Je denkt eigenlijk alleen maar aan de volgende keer dat je seks gaat hebben. (lacht) Maar ik denk elke dag aan doodgaan. Telkens als ik opsta, denk ik: ‘Weer een dag. Dat had ik misschien niet verwacht.’”

Trots op haar geaardheid

Daarnaast staat de ster ook stil bij het moment dat ze uit de kast kwam bij haar ouders. “Het deed echt pijn. Ik moest van mijn moeder zweren dat ik nooit seks zou hebben met een vrouw”, herinnert ze zich. “Ik vind het jammer dat ik mijn ouders pijn heb gedaan. Ik denk niet dat ze ooit hebben aanvaard dat ik lesbisch ben. Maar ik heb hen altijd graag gezien.” Margolyes kwam in 1966 uit de kast, toen homoseksualiteit nog illegaal was. Maar de actrice heeft zich nooit geschaamd over het feit dat ze zich aangetrokken voelt tot vrouwen. “Dat is wie ik ben. Ik vind het leuk en ik ben er trots op”, aldus Margolyes.

Ze is al 54 jaar samen met haar huidige partner, Heather Sutherland, die ze aan het begin van haar carrière ontmoette. Het stel heeft nog nooit samengewoond en ze kennen veel vrijheid in hun relatie. “Ik wilde niet dat ze iets moest opgeven en ik wilde zelf ook niets opgeven”, legt ze uit. “Ik denk dat we veel meer vrijheid hebben dan hetero’s.”

Volledig scherm Miriam Margolyes © BBC/Mindhouse

Margolyes raakte bekend door haar rol als de eigenzinnige professor Stronk in de ‘Harry Potter’-films. En ook al vindt ze de franchise niet zo belangrijk - “Het is niet zoals Charles Dickens” - is ze blij dat ze daardoor nog steeds relevant is. “Mensen komen naar me toe en zeggen ‘Ik hou van je’ en willen me knuffelen. Dat is duizelingwekkend”, vertelt ze in het tijdschrift. Doorheen de jaren ontwikkelde ze zich ook als een voorbeeld voor de LGBTQ+-gemeenschap. Het interview en de fotoreportage van ‘Vogue’ staan volledig in het teken van ‘Pride and joy’. Ook acteurs Ncuti Gatwa en Bella Ramsey en zangeres Janelle Monae poseren voor de speciale editie.

