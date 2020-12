81-jarige Tina Turner mist optreden helemaal niet

Toch zit Turner niet stil sinds ze afscheid nam van de muziek. Zo bracht ze onlangs nog een boek uit. Wel is de zangeres door de coronacrisis veel thuis. "Mijn leeftijd en gezondheid vereisen dat ik dicht bij huis blijf. Maar dat is niets vergeleken met hoe moeilijk deze periode is geweest voor zoveel mensen die dierbaren hebben verloren of ziek zijn geweest of zijn overleden. Ik ben er kapot van.”

De zangeres blijft echter optimistisch. "Dit is wat ik tegen iedereen zou willen zeggen: ik weet, vanuit mijn eigen leven, dat als we tegenspoed meemaken, het kan voelen alsof we vastzitten in een eindeloze winter, en dat de lente misschien nooit komt. Maar ik weet ook dat wanneer we hoop boven wanhoop kiezen, we vrede kunnen vinden, ongeacht wat er om ons heen gebeurt. Net zoals de lente onvermijdelijk is, is het einde van deze pandemie dat ook."