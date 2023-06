800 euro per half jaar voor 24 naalden in gezicht: hét schoonheidsgeheim van Victoria Beckham

Celebrities Leeftijd lijkt geen vat te krijgen op Kylie Minogue (55): Australi­sche geeft verras­sings­op­tre­den in sexy rode jurk

In een lange rode jurk met hoge split en bijpassende leren knielaarzen dook Kylie Minogue (55) zondag plots op in het Wembley Stadium in Londen. Daar vond het jaarlijkse Capital Summertime Ball plaats. De Australische stond eigenlijk niet op de affiche, maar mocht als verrassingsact toch haar nieuwe hit ‘Padam Padam' komen brengen. Wat daarbij opviel: dat Kylie er nog steeds even fris uitziet als begin jaren 2000, toen ze hits scoorde als ‘Can’t Get You Out Of My Head’.