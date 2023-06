73 en nog steeds een energiebom op het podium: hoe blijft Bruce Springsteen in vorm? “Zelfs Chris Martin volgde z'n raad op”

Showbizz BINNENKIJ­KEN. Californi­sche villa van Walt Disney staat te huur voor 37.000 euro per maand

Altijd al willen weten hoe het is om in het huis te wonen dat ooit toebehoorde aan de legendarische Walt Disney? Deze kans is nu binnen handbereik, hoewel het wel een prijskaartje heeft. De Californische villa van de animator, ondernemer en filmproducent staat te huur voor maar liefst 37.000 euro per maand. Het prachtige pand straalt de grandeur en fantasierijkdom uit die eigen zijn aan Disney.