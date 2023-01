58-jarige Lenny Kravitz verblijdt fans met naaktfoto

Film ‘Bat­girl’-actrice Leslie Grace deelt exclusieve beelden van geschrapte film: “Bedankt 2022, ik neem je lessen mee”

Het was een zware klap voor Leslie Grace (27). Zij had de hoofdrol beet in ‘Batgirl’, de geschrapte superheldenfilm van de Belgische regisseurs Adil El Arbi (34) en Bilall Fallah (36). Maar de Amerikaanse actrice blikt nu wel met opgeheven hoofd én erg dankbaar terug op het voorbije jaar in een eindejaarsvideo op Instagram. Liefhebbers krijgen onder meer exclusieve beelden van achter de schermen te zien én ook Bilall zelf duikt kort op in een wel zeer bijzondere outfit.

3 januari