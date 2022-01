‘50 Shades of Grey’-acteur Jamie Dornan blikt terug op 2021: “Slechtste en zwaarste jaar van mijn leven”

Celebrities2021 was voor velen een jaar met heel wat ups en downs. Dat was ook het geval bij Jamie Dornan, bekend als Christian Grey uit ‘50 Shades of Grey’. In een interview met de Britse krant ‘The Telegraph’ blikt de acteur terug op 2021: “Tien maanden na het overlijden van mijn vader hebben we hem nog altijd niet kunnen begraven.”

Jamie Dornan heeft de rol van Christian Grey ondertussen al jaren achter zich gelaten, maar de acteur heeft allesbehalve stilgezeten. Zo maakt ‘Belfast’, een nieuwe film met Dornan in de hoofdrol, nu al kans op maar liefst 7 Golden Globes. Maar ook ‘The Tourist’, een nieuwe BBC-thrillerreeks waar de acteur in meespeelt, wordt goed ontvangen bij het publiek. In een interview met ‘The Telegraph’ geeft de acteur toe moeite te hebben met alle lof en complimenten die de projecten krijgen. Vooral de dood van zijn vader eiste vorig jaar een grote tol van de acteur. “Het is vreemd om het jaar af te sluiten met al die positiviteit, want op veel vlakken is 2021 het slechtste en moeilijkste jaar van mijn leven geweest”, aldus Jamie Dornan.

Jim Dornan, zijn vader, was 73 toen hij in het voorjaar van 2021 overleed aan Covid-19. De acteur vernam het nieuws vanuit quarantaine in Australië, waar hij vijf maanden doorbracht voor de opnames van ‘The Tourist’. Hoewel Jamie erg close was met zijn vader, had de acteur hem dus al 18 maanden niet meer gezien vanwege de lockdown en zijn drukke opnameschema. In het interview onthult de acteur ook dat zijn familie nog steeds geen begrafenis heeft gehouden voor zijn vader.

Volledig scherm Jamie Dornan speelt de rol van Pa (vader) in ‘Belfast’. © RV

Jamie betreurt dat zijn vader hem nooit zal zien spelen in ‘Belfast’, waarin de acteur zelf het personage van een vader speelt. Hij liet zich daarbij sterk inspireren door zijn eigen pa. “Eerlijk waar, je zou al heel ver moeten zoeken om iets negatiefs te vinden over mijn vader. Zijn vriendelijkheid en bereidheid om met iedereen te praten is wat mij het meeste bijblijft”.

‘Belfast’ zal eind februari bij ons te zien zijn in de bioscoop.

