50 dollar voor een ticket en toch niet uitverkocht: Beyoncé annuleert Renaissance-concert in Amerika

“Mijn zoon van 27 vraagt soms: ‘Mama, hoe komt het dat jij meer energie hebt dan ik?’ Tja, zo ben ik nu eenmaal. Ik hou van het leven en ik wil geen minuut missen.” Actrice Jane Seymour (72), die momenteel bij ons te zien op ‘BBC First’ in de detectivereeks ‘Harry Wild’, staat positief in het leven. En dat heeft haar al meermaals door moeilijke periodes geholpen, zoals vier pijnlijke scheidingen. “Telkens ik van huis was, bedrogen ze mij. Zo simpel was het”, zucht Jane. Maar wat dan met haar huidige vriend, met wie ze ook al 10 jaar samen is?