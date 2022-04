50 Cent reageert op Oscar-ban Will Smith: “Veel te streng”

50 Cent is één van de eerste beroemdheden die zich uitgesproken heeft over de beslissing van de Academy. De raad van bestuur van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences kwam vrijdag bijeen om sancties tegen Will Smith te overwegen nadat de acteur Chris Rock tijdens de Oscars op 27 maart had geslagen. Ondertussen is het verdict ook al bekend. Will Smith zal de Academy Awards de komende 10 jaar niet mogen bijwonen. “Het bestuur heeft besloten dat de heer Smith, voor een periode van 10 jaar vanaf 8 april 2022, geen Academy evenementen of programma’s mag bijwonen, in persoon of virtueel, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Academy Awards”, aldus Academy President David Rubin en CEO Dawn Hudson in een verklaring.