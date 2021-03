“5 minuten langer en ik was er niet meer geweest”: Demi Lovato onthult nieuwe details over de overdosis die haar bijna fataal werd

Demi Lovato is in het verleden steeds erg open geweest over haar verslavingen, maar in haar documentaire ‘Dancing With The Devil’ neemt de zangeres pas écht geen blad voor de mond. Vlak voor de release van haar docu was de zangeres nog te gast bij CBS Sunday Morning. Veel mensen weten namelijk niet hoe serieus haar problemen net waren en daar wil Demi nu komaf mee maken. In de clip, die zonet werd vrijgegeven, vertelt ze onder meer dat ze erg dankbaar is dat ze er vandaag nog is. Het had namelijk geen haar gescheeld of de 28-jarige zangeres was er niet meer geweest. “Achteraf vertelden de dokters me dat ik er niet meer geweest zou zijn als er mij op dat moment niemand gevonden had. Langer dan vijf tot tien minuten had het niet moeten duren”, aldus Demi over haar overdosis uit 2018.