400.000 dollar per filmpje van 7 seconden: wie zijn Charli en Dixie D’Amelio, de meest geliefde zusjes op TikTok?

Celebrities ‘50 Shades of Grey’-ac­teur Jamie Dornan blikt terug op 2021: “Slechtste en zwaarste jaar van mijn leven”

2021 was voor velen een jaar met heel wat ups en downs. Dat was ook het geval bij Jamie Dornan, bekend als Christian Grey uit ‘50 Shades of Grey’. In een interview met de Britse krant ‘The Telegraph’ blikt de acteur terug op 2021: “Tien maanden na het overlijden van mijn vader hebben we hem nog altijd niet kunnen begraven.”

5 januari