30 jaar na de iconische uitvoering van Whitney Houston: de beste (en slechtste) versies van Amerikaanse volkslied

CelebritiesHet Amerikaanse volkslied mogen zingen op een groot evenement is voor een artiest de grootste eer die er bestaat. Whitney Houston, die in februari 2012 overleden is, waagde zich 30 jaar geleden aan ‘The Star-Spangled Banner’ en heeft met haar performance toen meteen de toon gezet. In de jaren die volgden, deden heel wat sterren een poging om haar optreden te evenaren. Al slaagden sommigen daar net iets beter in dan anderen.

Op 27 januari 1991 mocht Whitney Houston het Amerikaanse volkslied zingen tijdens de Super Bowl. De zangeres nam destijds een groot risico, want ze wilde haar eigen versie van het nummer brengen. Haar muziekregisseur Rickey Minor werd hierdoor bijna ontslagen, maar de performance van de zangeres was zo iconisch dat de twee geprezen werden voor hun keuze om het Amerikaanse volkslied lichtjes aan te passen. Houston maakte haar optreden bovendien compleet door een wit trainingspak met rode en blauwe strepen - inclusief bijpassende haarband - te dragen.

Destiny’s Child

In februari 2006 was het de beurt aan Destiny’s Child. Zij mochten het nationale volkslied zingen tijdens een wedstrijd van de NBA. Eigenlijk gingen Beyoncé (39), Kelly Rowland (39) en Michelle Williams (41) acht maanden voordien al hun eigen weg, maar de vraag om nog een keertje samen ‘The Star-Spangled Banner’ te zingen, konden ze niet weigeren. Voor Beyoncé was het trouwens niet de eerste keer dat ze het nummer op een groot evenement mocht zingen. In 2004 deed ze het al een keertje tijdens de Super Bowl en in 2013 kreeg ze de vraag nog een keer, maar dan voor de inauguratie Barack Obama. Een optreden waar ze trouwens redelijk wat kritiek op kreeg omdat ze niet live gezongen zou hebben. Niet veel later gaf de zangeres ook daadwerkelijk toe dat ze het nummer vooraf had opgenomen.

Lady Gaga

Beyoncé is niet de enige artiest die al eens het Amerikaanse volkslied mocht zingen op een inauguratie. Enkele weken deed Lady Gaga (34) hetzelfde, maar dan voor de huidige president en goede vriend Joe Biden. Gaga, die een stem heeft als een klok, stelde niet teleur. Haar versie van ‘The Star Spangled Banner’ schudde iedereen meteen weer wakker. Ook voor de zangeres was het niet de eerste keer, want in 2016 deed ze al een keertje hetzelfde op de Super Bowl.

Ariana Grande

Ariana Grande (27) droomde van kinds af aan al over het moment dat ze ‘The Star-Spangled Banner’ eens voor een groot publiek mocht zingen. Toen ze nog maar acht jaar oud was, zong ze het nummer al eens tijdens een ijshockeywedstrijd, maar in 2014 was het tijd voor het echte werk. En ook toen zong de zangeres het nummer alsof het niets was.

Christina Aguilera

De beslissing van Whitney Houston om het Amerikaanse volkslied een persoonlijke toets te geven, kreeg dan wel veel lof, maar daar kan lang niet iedereen van meespreken. De versie die Christina Aguilera (40) bracht, was namelijk allesbehalve een succes. Zo was het nummer op sommige momenten onherkenbaar en op een bepaald moment zong ze ook nog eens de verkeerde tekst. Aguilera zelf was er niet goed van en excuseerde zich later voor haar optreden. “Ik hoop dat ik mijn liefde voor dit land duidelijk heb kunnen maken en dat de echte boodschap van het volkslied nog steeds is doorgedrongen”, klonk het toen.

Fergie

Nog een versie die we zo snel mogelijk willen vergeten, is die van Fergie (45). De zangeres heeft sowieso al een zeer eigen stemgeluid en deze deed het nationale volkslied helaas geen eer aan. Heel wat aanwezigen hadden het moeilijk om hun lach in te houden tijdens haar performance en net als Christina Aguilera verontschuldigde ook Fergie zich na haar optreden. “Ik neem graag risico’s, maar deze heeft het gewenste effect helaas niet bereikt. Ik zie dit land ontzettend graag en ik heb oprecht mijn best gedaan”, vertelde Fergie achteraf.

Steven Tyler

Steven Tyler (72), beter bekend als de frontman van Aerosmith, sloeg de bal maar liefst twee keer mis. De eerste keer was in 2001 toen hij het nummer mocht brengen op de Indianapolis 500. “Steven Tyler en zijn harmonie zullen we hier wellicht nooit meer zien”, schreef The Washington Post na zijn optreden. In 2012 kreeg hij in het Gilette Stadium een tweede kans, maar ook toen deed Tyler het niet veel beter. De reacties nadien waren dan ook niet mals. “Ik ging naar buiten met de gedachte om een wasbeer uit zijn lijden te verlossen, maar toen bleek dat het mijn buurman was die naar het optreden van Steven Tyler aan het kijken was”, klonk het achteraf op Twitter.

