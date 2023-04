3.000 pond per minuut en dat voor slechts vier tv-shows: David Attenborough verdiende vorig jaar rijkelijk zijn boterham

De graag geziene Britse televisiebioloog verscheen vorig jaar in vier natuurdocumentaires: ‘Attenborough and the Mammoth Graveyard’, ‘Dinosaurs: The Final Day’ ‘Attenborough’s Wonder of Song’ en ‘Global Adventure for Sky’. Vier televisieprogramma’s op twaalf maanden tijd lijkt op zich niet zo heel veel, maar voor het geld hoeft Attenborough het alvast niet te doen. De vier programma’s leverden hem namelijk zo’n 3.000 pond per minuut op. In totaal zou de televisiebioloog maar liefst 1,3 miljoen pond (1,47 miljoen euro) verdiend hebben. Volgens de Britse krant ‘The Sun’ betaalde Sir David Attenborough wel netjes zijn belastingen (net geen 300.000 euro).