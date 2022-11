27 jaar later: Alicia Silverstone en Stacey Dash recreëren iconische scène uit ‘Clueless’

Celebrities Backstreet Boys zouden donderdag in Sportpa­leis staan: optreden nog niet bevestigd na overlijden Aaron Carter

Zaterdagavond sijpelde het nieuws binnen dat zanger Aaron Carter - jongere broer van Backstreet Boy Nick Carter - is overleden op 34-jarige leeftijd. Een verlies dat de Backstreet Boys en hun fans hoogstwaarschijnlijk niet onberoerd laat. Of de tour van de boysband - die donderdag 10 november zou halt houden in het Sportpaleis - nog doorgaat, is voorlopig nog niet duidelijk.

