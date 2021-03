24-jarige vrouw beschuldigt Armie Hammer van verkrachting tijdens persconferentie: “Ik dacht dat hij me zou vermoorden”

‘Call Me By Your Name’-acteur Armie Hammer kwam de voorbije maanden serieus onder vuur te liggen nadat er via het anonieme Instagram-account @houseofeffie verontrustende berichten van zijn hand verspreid werden. Daarin zou hij onder meer gezegd hebben dat hij “100% een kannibaal was” en dat hij de vrouw in kwestie, waarmee hij een affaire had, letterlijk wilde oppeuzelen.

Dat de 24-jarige Effie achter het Instagram-account zit, wou ze niet toegeven. Wel beschuldigde ze in de persconferentie Hammer officieel van verkrachting. De vermeende feiten speelden zich af in april 2017, toen de vrouw in kwestie 20 was. “Hij was ontzettend gewelddadig, en dat vier uur lang”, vertelde Effie zichtbaar aangeslagen. “Op een bepaald moment dacht ik dat hij me zou vermoorden. Hij heeft me met m’n gezicht meermaals tegen de muur geslagen.”

Bewijsmateriaal

Effie verklaarde dat ze Hammer in 2016 via Facebook leerde kennen en dat ze gedurende vier jaar een soort van knipperlichtrelatie hadden. “Hij heeft me al die tijd mentaal, emotioneel en seksueel misbruikt. Ik overwoog zelfs om uit het leven te stappen. Ik wou gewoon dat de pijn zou stoppen.” De vrouw beklemtoonde ook dat ze bewijsmateriaal heeft voor haar beschuldigingen: “Ik heb alles netjes overhandigd aan de politie.” Volgens Page Six heeft de Los Angeles Police Department (LAPD) intussen een onderzoek ingesteld naar Hammer.

De ‘Call Me By Your Name’-acteur weerlegde de beschuldigingen via z'n advocaat. “Afgelopen zomer stuurde Effie nog expliciete berichten naar Armie. Hij heeft toen zelf gereageerd dat hij niet langer zo’n type relatie met haar wou. Elke seksuele handeling met Effie - en bij uitbreiding met al z'n partners - gebeurde met wederzijdse toestemming.”

Gruwelijke verhalen

Eerder deelden ook andere ex-vriendinnen van Hammer gruwelijke verhalen over de acteur. Zo beweerde zijn ex-vriendin Paige Lorenze dat Armie haar “op de BBQ wilde gooien” en dat hij zijn initialen in haar dijbeen heeft gekrast. Courtney Vucekovich meende dan weer dat Hammer haar “bloedserieus” vroeg of ze één van haar ribben chirurgisch wilde laten verwijderen, zodat hij die op kon eten. “Hij is manipulatief en gevaarlijk”, waarschuwde ze. “En hij oefent technieken om vrouwen vast te binden in zijn kelder. Daar heeft hij een reeks mannequins staan. Heel eng allemaal.”

Hammer heeft zich op dit moment teruggetrokken op de Kaaimaneilanden, waar ook zijn ex-vrouw Elizabeth Chambers woont met hun twee kinderen. Hij werd er recent zelfs gespot met een nieuwe jonge vlam. De beschuldigingen hebben alvast gevolgen voor de acteur op professioneel vlak. Vorige maand raakte bekend dat hij niet meer te zien zou zijn in ‘Gaslit’, een nieuwe tv-reeks voor de Amerikaanse zender Starz. Eerder stapte hij al uit het filmproject ‘Shotgun Wedding’, waarin hij samen met Jennifer Lopez zou acteren. Vermoedelijk werd hij ook ontslagen uit een tv-reeks over ‘The Godfather’.

