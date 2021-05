24/7 CELEBS. Hilary Swank is de koningin van het boulderen en van wie is deze schattige babyfoto?

Celebrities Gigi en Bella Hadid spreken steun uit aan Palestij­nen: “Als je niet denkt dat dit verkeerd is, snap je er niets van”

13 mei Gigi (26) en Bella (24) Hadid hebben zich duidelijk uitgesproken over de zorgwekkende situatie in het Midden-Oosten, waar Palestijnen hun woede uitten over de geplande uitzetting van zeker zestig Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem. De onrust is uitgelopen van rellen tot raketaanvallen van en naar de Gazastrook. De zusjes Hadid, die half Palestijns zijn, spreken van onderdrukking en apartheid richting het Palestijnse volk.