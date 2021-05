24/7 CELEBS. Een belangrijke ontmoeting voor Kim & Khloé Kardashian en herken jij deze beroemde acteur?

Celebrities Actrice Gal Gadot over ‘Justice Lea­gue’-regisseur Joss Whedon: “Hij bedreigde mijn carrière”

10 mei Nadat de ‘Buffy The Vampire Slayer’-cast regisseur en bedenker Joss Whedon (56) beschuldigde van machtsmisbruik, doet ook actrice Gal Gadot (36) haar beklag over hem. Eerder gaf ze al toe bepaalde ‘ervaringen’ met hem gehad te hebben, maar die maakte ze zaterdag in een interview met de Israëlische nieuwszender N12 concreet. “Hij bedreigde mijn carrière.”