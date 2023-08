20 jaar na ‘Milkshake’: zangeres Kelis had geen idee dat het nummer zo’n succes zou worden

‘Milkshake’ was in 2003 helemaal niet de hit die ze nu is. “Toen ik besloot om de single uit te brengen, werd die niet op de radio gedraaid omdat er niets vergelijkbaars was in die tijd”, zegt Kelis. “Het is leuk dat ik er nu over kan praten, want het is een van die succesvolle dingen waarvan mensen aannemen dat ze altijd succesvol zijn geweest. Maar makkelijk was het allesbehalve.”