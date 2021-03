20 jaar na de hit ‘Lady Marmalade’: dit is de reden waarom Pink en Christina Aguilera destijds niet door dezelfde deur konden

Celebrities“Voulez-vous coucher avec moi, ce soir?” Ook twintig jaar na datum zorgt die zin ervoor dat je instant met de song ‘Lady Marmalade’ in je hoofd zit. Het nummer had destijds alle ingrediënten om een wereldhit te worden: een goede en dansbare beat, een herkenbare tekst en dé grootste diva’s achter de microfoon. Maar hoe zoet de hit ook klinkt, zo bitter ging het er achter de schermen aan toe...

Het was Missy Elliot (49) die twintig jaar geleden de hit ‘Lady Marmalade’ op meesterlijke wijze producete. Maar hoewel Christina Aguilera (40), Pink (41), Mya (41) en Lil’ Kim (46) aan het begin van het nummer naar elkaar verwijzen als soul sisters, was de vibe tussen de vier zangeressen allesbehalve zusterlijk. Vooral tussen Christina en Pink was het water diep. “Ik denk dat het vrij algemeen bekend is dat er spanningen waren tussen die twee,” vertelt Tina Landon, die als hoofdchoreograaf meewerkte aan de videoclip van het nummer, nu aan Cosmopolitan.

Pink en Christina kregen het namelijk openlijk met elkaar aan de stok tijdens de tweedaagse videoshoot in Los Angeles in maart 2001. “Ze zaten daar allemaal naar elkaars werk te kijken. Paul Hunter, de regisseur, probeerde Christina aanwijzingen te geven, maar ze kon hem niet verstaan”, herinnert Landon zich. “Ze zei: ‘Wat heb je gezegd?’ Waarop Pink de woorden van Paul herhaalde en Christina fijntjes reageerde met de opmerking: ‘Ik vroeg het aan Paul.’ Ik zakte onderuit in mijn stoel en dacht: ‘Oh, God, laat dit alsjeblieft niet erger worden.’ Gelukkig werd het dat ook niet.”

Geen ‘hallo’

Hoewel de ruzie toen pas aan het licht kwam, vertelde Pink dat die eigenlijk al veel langer aan de gang was. Alles begon tijdens een eerste meeting over de song ‘Lady Marmelade’. “Ron Fair (de manager van Aguilera, red.) kwam binnen en zei geen hallo tegen ons,” vertelde Pink in 2009 in ‘Behind the Music’. “Rob zei: ‘Wat is het deel met de hoge noten en waarin er het best gezongen moet worden? Want dat gaat Christina doen”, herinnerde Pink zich. “Dus ik stond op en zei: ‘Hoi. Hoe gaat het met je? Zo aardig van je om jezelf voor te stellen. Ik ben Pink. Ze zal die rol niet sowieso voor haar rekening nemen. Ik denk dat daar de f **king vergadering over gaat.’ Vanaf dat moment werd ik gewoon gezien als de klootzak”, voegde Pink eraan toe.

De spanningen zorgden zelfs bijna voor een vechtpartij tijdens een verhitte woordenwisseling in een club. Het geruzie duurde tot 2017, toen Pink in een interview vertelde dat alles weer koek en ei was tussen de twee. “Christina is zo getalenteerd. Ze is echt een lief persoon. We hebben het goedgemaakt tijdens ‘The Voice’", vertelde de zangeres aan Andy Cohen tijdens ‘Watch What Happens Live’ in 2017. Ook Aguilera liet zich ontvallen dat ze weer goed overeenkomen. “Ze is zo’n krachtpatser en heeft zeker de weg geplaveid voor het feminisme, door altijd voor haar mening op te komen”, zei ze.

Patti LaBelle

‘Lady Marmalade’ is een remake van Patti LaBelle’s (76) liedje uit 1974 dat producer Elliott herwerkte om te gebruiken als een verleidelijke hymne voor Baz Luhrmanns kaskraker ‘Moulin Rouge’. De film - die zich in de Moulin Rouge afspeelt - werd in 2002 bekroond met een Oscar en een Golden Globe.

LEES OOK: