“2 jaar geprobeerd om Angelina Jolie te versieren, om haar dan te dumpen voor Farrah Fawcett”: rokkenjager Mick Jagger sliep met 4.000 vrouwen

CelebritiesHet zou een absolute bestseller zijn, de autobiografie van Mick Jagger (77). En hoewel hij er ooit aan begon, is de rocker niet meteen van plan het boek nog af te werken. “Ik ben er in de jaren 80 mee begonnen omdat ik veel geld kreeg aangeboden”, vertelt hij. “Maar toen ik me er echt in begon te verdiepen, genoot ik er niet van. Als je een autobiografie wilt schrijven, is dit niet een proces dat je zomaar in een week kunt doen. Het vergt veel herbeleven van emoties, het herbeleven van vriendschappen, het herbeleven van ups en downs. Het was allemaal saai en verontrustend, en er kwamen echt niet zoveel hoogtepunten uit. Dus gaf ik het geld terug aan mijn uitgever, en zei dat ik het later weleens zou doen.”