19 valse identiteitskaarten en een legertje dokters: docu werpt nieuw licht op drugsverslaving van Michael Jackson

CelebritiesWie is verantwoordelijk voor de dood van Michael Jackson? Dat is de vraag die centraal staat in ‘TMZ Investigates: Who Really Killed Michael Jackson’, een nieuwe docu over het leven van de overleden zanger. De Amerikaanse zanger, die deze week 64 jaar oud zou zijn geworden, was zwaar verslaafd aan geneesmiddelen, en dat werd mee in de hand gewerkt door artsen van over de hele wereld. “Hij dronk het verdovingsmiddel uit een fles die even groot was als een fles frisdrank.”