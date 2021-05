19-jarige vrouw matchte met Matthew Perry op datingapp Raya: “Hij vroeg me of ik naar zijn huis wou komen”

CelebritiesHangt het aanstaande huwelijk van ‘Friends’-ster Matthew Perry aan een zijden draadje? Recent raakte bekend dat de 51-jarige acteur vorig jaar een 19-jarig meisje probeerde te versieren via de datingapp Raya. Kate Haralson, de match in kwestie, spreekt nu voor het eerst over de avances van de acteur: “Toen we aan het Facetimen waren vroeg Matthew me of hij zo oud was als mijn vader.”

Onlangs verscheen er een bizar filmpje op TikTok. Kate Haralson deelde een FaceTime-gesprek dat ze had met Matthew Perry. De twee leerden elkaar kennen op Raya, een elite-datingsapp. Na even chatten stelde Perry voor om hun babbel verder te zetten op FaceTime. Tijdens hun videogesprek speelden de twee het spelletje ‘20 vragen’, waarin ze elkaar heen en weer vragen stelden met als doel elkaar beter te leren kennen.

Volgens Haralson waren de vragen niet seksueel getint, maar ze voelde zich wel ongemakkelijk door het leeftijdsverschil tussen de twee. “Ik denk niet dat hij dat erg vond dat ik veel jonger was”, vertelt Kate aan Page Six. “Maar het voelde een beetje raar om met iemand van mijn vaders leeftijd te praten. Op een gegeven moment vroeg hij me ook: ‘Ben ik zo oud als je vader?’” Kate vertelt ook dat zij en Perry elkaar nooit ontmoet hebben, maar dat de acteur hier wel voor open stond. “Hij vroeg me of ik een coronatest wou doen en erna wou langskomen.”

Matthew Perry op de TikTok van Kate Haralson

Kate Haralson op TikTok

“Oude mannen profiteren van jonge meisjes”

De jonge vrouw verwijderde de video ondertussen op TikTok, maar zegt dat ze hem in eerste instantie online had geplaatst omdat ze wou laten zien hoe oudere mannen in Hollywood profiteren van jongere vrouwen via datingapps. “Veel mensen zeggen dat ik een bullebak ben en dat het gemeen van me is om dit te posten. Ik voelde me er een beetje slecht door, maar tegelijkertijd heb ik het gevoel dat veel mannen in Hollywood met al deze jonge meisjes praten omdat ze meer willen. Met het filmpje maak ik veel mensen hiervan bewust”, vertelde Kate.

Het incident doet heel wat wenkbrauwen fronsen. Matthew Perry verloofde zich in november met de 29-jarige Molly Hurwitz. Volgens insiders zou het FaceTime-gesprek met Kate plaatsgevonden hebben op het moment dat Molly en Matthew even een pauze in hun relatie hadden. Momenteel hebben Perry of z'n management nog niet gereageerd op het voorval.

Haralsons account op Raya werd ondertussen trouwens verwijderd door het bedrijf, omdat ze de privacy van de gebruikers geschonden had. “Ik had wel verwacht dat dit zou gebeuren", vertelde ze aan Page Six. “Ik vind het prima. Ik gebruikte het toch niet meer."

Matthew Perry en zijn verloofde Molly Hurwitz

