18-jarige dochter van Charlie Sheen maakt debuut op OnlyFans en daar kan de acteur niet mee lachen

“Sami is achttien jaar oud en woont bij haar moeder”, zegt Charlie aan magazine ‘US Weekly’. “Ik keur dit niet goed, maar ik kan ook niets doen om het te voorkomen. Ik heb haar in elk geval aangeraden om het klassevol te houden op haar pagina en haar integriteit niet te grabbel te gooien.”

Sami is de dochter die Sheen heeft met actrice Denise Richards. De twee waren getrouwd van 2002 tot 2006 en maken elkaar sinds hun scheiding regelmatig het leven zuur. Richards is alvast niet onder de indruk van de uithaal van haar ex. “Sam is achttien en het enige dat ik kan doen, is haar raad geven en vertrouwen hebben in haar oordeel. Ze maakt haar eigen keuzes.”