15 jaar na realityreeks ‘The Osbournes’: Hoe vergaat het de knotsgekke familie nu?

Celebrities Vader van Britney Spears spreekt voor het eerst: “Ik probeer haar enkel te beschermen”

16 december De saga over de ruzie tussen popster Britney Spears (39) en haar vader Jamie, die al twaalf jaar haar vermogen beheert, gaat van kwaad naar erger. De relatie tussen vader en dochter is de afgelopen maanden drastisch verslechterd. Volgens Jamie (68) hebben de twee elkaar niet meer gesproken sinds de zangeres in augustus de rechter verzocht dat hij opstapt. Tegen CNN laat de vader van Britney nu voor het eerst in zijn kaarten kijken.