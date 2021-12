11 miljoen euro op 12 maanden tijd: fortuin van ‘Harry Potter’-acteur Daniel Radcliffe kreeg flinke boost in 2021

Celebrities Zoon Will Smith praat voor het eerst over gewichts­toe­na­me na interven­tie door ouders: “Ik at maar een keer per dag”

In ‘Red Table Talk’, de talkshow van Jada Pinkett Smith (50), worden regelmatig onthullingen gedaan. In de laatste uitzending deed Jaden (23), de zoon van Jada en Will Smith (53), een opvallende bekentenis. Zijn ouders hielden in 2019 een interventie voor hem, omdat ze zich zorgen maakten om zijn gewicht.

27 december