11-jarige dochter van Pink heeft een echte job tijdens wereldtour (maar onderhandelde niet over een goed loon)

Colin Farrell aangeval­len door ezel: "Ik had zoveel pijn dat ik twee weken niet naar de fitness kon"

Colin Farrell (46) zal zich de opnames van ‘The Banshees of Inisherin’ ongetwijfeld nog lang herinneren. De Ierse acteur kreeg het tijdens de opnames van de film aan de stok met een ezel. “Eentje kwam met zijn hoefijzer in contact met mijn knie. De tanden van de andere kwamen dan weer in aanraking met mijn duim”, klonk het al lachend tijdens de BAFTA’s.