100 miljoen dollar om de wereld een stukje beter te maken: Dolly Parton ontpopte zich van extravagante countryster tot geliefde weldoenster

Celebrities Christina Applegate krijgt ster op Walk of Fame én maakt statement over haar ziekte MS

De Amerikaanse actrice Christina Applegate (50) heeft een ster op de Hollywood Walk of Fame in Los Angeles gekregen. Wanneer ze haar 11-jarige dochter bedankt in haar speech, krijgt ze het even moeilijk. “Ik ben gezegend dat ik elke dag mag opstaan en je naar school mag brengen, je bent mijn alles”, vertelt de actrice emotioneel. Applegate kreeg in augustus 2021 te horen dat ze MS heeft, een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. Sindsdien wandelt ze met een wandelstok. Tijdens de ceremonie toonde de actrice ook haar opvallende manicure. “Fuck you, MS”, staat er te lezen op haar nagels.

11:23